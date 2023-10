Krimi statt Kampf: Dieses Game macht Kult-Pokémon Pikachu zum Meisterdetektiv!

„Meisterdetektiv Pikachu kehrt zurück“ ist das Game zum Film zum Game.

Die Gestaltung des Spiels fällt liebevoll und stimmig aus, grafisch allerdings reduziert und wenig anspruchsvoll. Auch das Gameplay ist einfach, heißt angenehm geradlinig und damit sehr zugänglich, aber ebenfalls leider fast zu schlicht. Denn die Rätsel können selbst durch reines Abgrasen aller Optionen gelöst werden. Erfahrene Spieler fühlen sich rasch unterfordert, konzipiert ist das Spiel wohl in erster Linie für ein jüngeres Publikum. Überhaupt hat man es zu schnell durch, in gut 10 Stunden Spielzeit. Immerhin: Diverse Erkundungsmöglichkeiten und witzige Nebenaufgaben (samt Quicktime-Events) sorgen für Abwechslung. Hochwertige vertonte Zwischensequenzen – leider nur in Englisch und Japanisch – werten das Spielerlebnis auf und garantieren dank humorvoller Inszenierung den ein oder anderen Lacher. Dass die deutsche Synchro fehlt, stört. Besonders, weil Pikachu in den vorhandenen Sprachfassungen eine seltsam tiefe Stimme hat.