Blockbuster-Game "Starfield" im Test: Verloren im Weltall?

Heiß ersehnt und maximal gehypt: "Starfield" ist Faszination und Enttäuschung zugleich

(PC, XBX) Für Microsoft stellt "Starfield" nach der Übernahme von Spieleentwickler und Publisher Bethesda nicht weniger als DIE große Blockbuster-Hoffnung dar: Ein Exklusiv-Titel nur für die neuen Xbox-Konsolen und PC. Das Game wurde im Vorfeld massiv beworben – als Meilenstein für RollenspielerInnen, Sci-Fi-Fans und Weltraum-EntdeckerInnen. Doch nach dem Release scheiden sich die Geister an "Starfield".

"Starfield" versetzt uns ins Jahr 2033. Eingangs wollen wir nur ein metallisches Artefakt aus einer Mine bergen, doch das Ding hat es in sich. Kurz berührt verpasst es uns Visionen, die uns auf eine Odyssee durch den Weltraum schicken. Die Dimensionen sind beeindruckend: 1000 Planeten wollen bereist werden, teils handgemacht, teils prozedural generiert.

Freiheit wird in "Starfield" großgeschrieben. Statt einfach durch die Hauptgeschichte durchzurauschen (gut 20 Stunden), lädt das Universum zum Erkunden ein. Es warten unzählige Figuren (mit tonnenweise Dialog), neue Orte, Waffen und Ausrüstung, abenteuerliche Missionen und und und. Wer zum Beispiel einen bestimmten Skill aktiviert, muss seinen Eltern regelmäßig Geld überweisen, bekommt aber nützliche Geschenke. Wer auf dem Planet Nirvana 2 landet, findet Oktopus-Spinnen. Wer genau aufpasst, findet den Weg zum Geheimversteck eines planetaren Superhelden und kann dessen Identität annehmen – samt Anzug und Raumschiff. Alles ist möglich. Neulinge kann das fast überwältigen.

Das eigene Raumschiff kann aufgerüstet oder gleich durch neue ersetzt werden, die gekauft bzw. Gegnern abgenommen wurden. Man darf auch ein ganz eigenes Traumschiff zusammenbauen. Die Gefährte braucht man dann aber wesentlich zum Kämpfen. Eine richtige Simulation ist "Starfield" nicht. Statt selbst am Steuer seines Kreuzers durchs Universum zu navigieren, fliegt man simpel per Sternenkarte direkt zum Zielort.

Fazit

Ausgerechnet beim wichtigsten Verkaufsargument der Hype-Maschinerie schwächelt "Starfield": Kein wirklich offenes Universum, keine komplett begehbaren Planeten und bestenfalls Weltraum-Fliegerei light. Schade. Aber dafür entschädigt (fast) alles andere: Die vielfältigen Rollenspiel-Aspekte, die Dialoge, die fantasievollen Welten samt all ihren Überraschungen. Man sollte allerdings eine kleine Eingewöhnungszeit einplanen. "Starfield" ist, wie in ein neues Zuhause ziehen: Anfangs noch ungewohnt braucht es ein kleines Weilchen, bis man sich wirklich Zuhause fühlt. Aber dann will man gar nicht mehr weg.