Jetzt zur Action-Legende der 80er werden!

Im neuen Game macht RoboCop „RogueCity“ (un)sicher – aber etwas anders als erwartet.

(PC, XBX & PS5) Endlich: RoboCop, eine der größten Action-Ikonen der 80er, feiert seine Rückkehr. Kurz zur Erinnerung: 1987 kam der Film „RoboCop“ in die Kinos und wurde zum Kult – eine satirische Dystopie als knallharte Sci-Fi-Action inszeniert. Der Polizist Alex Murphy (Peter Weller) wird bei einem Einsatz ermordet und erwacht im Körper eines Roboters zu neuem Leben. Als nahezu unzerstörbarer RoboCop versieht er fortan den Polizeidienst.

Der Streifen, dem mehrere Sequels folgen sollten, war die erste US-Regiearbeit von Regie-Legende Paul Verhoeven („Basic Instinct“, „Starship Troopers“, „Showgirls“). Im neuen Spiel zur Filmreihe schlüpfen Gamer:innen in die ikonische Rüstung von RoboCop. Es gilt, Unschuldige zu beschützen und das Gesetz aufrechtzuerhalten – mit wechselnden Prioritäten. Der Gameplay-Clou: RoboCop ist kein flotter Baller-Akrobat, sondern ein behäbiger, aber durchschlagskräftiger Panzer.

Für das Film-Flair hat das Entwicklungsstudio Teyon gesorgt: „RoboCop: Rogue City“ ist in Zusammenarbeit mit Metro Goldwyn Mayer (MGM) entstanden. Peter Weller, der ursprüngliche RoboCop-Darsteller, kehrt für „RoboCop: Rogue City“ zum ersten Mal seit über 30 Jahren in seine Robo-Rolle zurück. Auch weitere Bekannte der Film-Originale geben sich die Ehre. Zurück sind u.a. RoboCops treue Partnerin Anne Lewis, Sergeant Warren Reed und ED-209, RoboCops Roboter-Rivale. Designt ist das astrein: Die Spielwelt wirkt durch und durch authentisch, die Grafik beeindruckt. Einzig bei den Gesichtsanimationen erkennt man, dass kein AAA-Budget zur Verfügung stand. Darüber lässt sich aber angesichts des sonst durchwegs gelungenen Spiels hinwegsehen.

Die Geschichte spielt zwischen dem zweiten und dem dritten „RoboCop“-Teil – wieder Old Detroit, wo wir für Gerechtigkeit sorgen. Wir erkunden offene Bereiche und lösen Fälle. Dazu gehört das Scannen/Auffinden von Beweisen, Verhöre und die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung. Wie die vielzitierte Gerechtigkeit wirklich aussehen soll, entscheidet man in den Missionen oftmals selbst: Hält man sich strikt an das Gesetz oder agiert man doch im Sinne der Bevölkerung.