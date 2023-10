Vany gibt 10 von 10: "Assassin's Creed Mirage" im Game-Test

Vorarlberger Super-Fan der Assassinen-Serie ist vom neuen Teil begeistert: "Da kickt die Nostalgie!"

(PC, XB1/XBX & PS4/PS5) „Assassin’s Creed Mirage“ feiert nicht nur das 15-jährige Jubiläum der Serie, sondern kehrt auch zu ihren Wurzeln zurück: Das Action-Adventure lässt die Parkour-, Stealth- und Attentatsmechaniken der ersten Teile wieder aufleben. Dazu schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von Basim Ibn Is'haq, einem jungen Dieb mit mysteriöser Vergangenheit, der in Bagdad von den „Verborgenen“ zum Meisterassassinen ausgebildet wird, aber auch die Wahrheit über sein einzigartiges Schicksal erfährt.

Ihr Urteil:

In 'Mirage' taucht man wieder in eine vertraute Welt ein. Wer den ersten AC-Teil aus dem Jahr 2007 kennt, wird beim Start des neuen Spiels ein nostalgisches Déjà-vu erleben. Man stürzt sich direkt mit Basim in seine erste Diebes-Mission, um im großen Palast etwas sehr Wertvolles zu stehlen. Das geht jedoch komplett schief (seiner Freundin sei Dank die Frauen in AC-Spielen führen fast immer nur zu Problemen ). Er flieht aus seiner Heimat und landet bei der Assassinen-Bruderschaft. Dort darf man seinem Weg vom Novizen bis hin zum vollwertigen Assassinen begleiten. Es gilt ganz original dem alten Credo zu folgen. Das heißt, mit den Grundregeln keine Unschuldigen zu töten, kein Aufsehen zu erregen und der Bruderschaft nicht zu schaden. Da kickt die Nostalgie! Das Kampfsystem wurde wieder vereinfacht, aber der Fähigkeitspunkte-Baum ist geblieben. So macht das Spiel auf jeden Fall Spaß!