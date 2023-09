Ex-Boss der Hells Angels freigesprochen!

Freispruch für den ehemaligen Chef der Hannover Hells Angels: Nachdem sich das Verfahren jahrelang hingezogen hatte, wurde Frank Hanebuth (59) nun von einem Gericht in Spanien freigesprochen.

Er war wegen Geldwäsche, illegalem Waffenbesitz und der Bildung einer kriminellen Vereinigung angeklagt. Frank Hanebuth, einst als einflussreichster Hells Angel in Europa betitelt, wurde in Madrid freigesprochen. Neben ihm wurden weitere zwölf Personen, die als mutmaßliche Mitglieder des Motorradclubs gelten, freigesprochen.

Ein langwieriges Verfahren

all

all

self

self

all

all

self

self

all

all

self

self

Bereits seit 2015 ein freier Mann

Hanebuth ist übrigens nicht erst seit seinem Freispruch auf freiem Fuß: Nachdem er zwei Jahre in einem Hochsicherheitsgefängnis in Cádiz in Untersuchungshaft saß, wurde er 2015 gegen eine Kaution von 60 000 Euro und unter Auflagen entlassen.