Bewegte Stille: Der Bodensee, ein tödlicher Tauchunfall und die Suche nach Antworten

Unglück im Bodensee: Ex-Chef der Wasserpolizei ist tödlich verunglückt. Obduktion und Ermittlungen nach dem Verlust eines erfahrenen Tauchers.

In der Tiefe des Bodensees, dort, wo Stille und Dunkelheit herrschen, ereignete sich ein tragisches Unglück, das weit über die Ufer hinaus Wellen schlägt. Klaus Achtelstetter, einst wachender Geist der Wasserschutzpolizei in Lindau und leidenschaftlicher Taucher, hat die stille Welt, die er so liebte, nicht wieder verlassen. Wie "Schwäbische.de" berichtet, hat der Vorfall eine große Lücke in die Reihen seiner Kollegen, Freunde und der Tauchgemeinschaft reißt. Michael Jeschke, der Leiter der Lindauer Polizeiinspektion, teilte die traurige Nachricht mit und erinnerte an Achtelstetters bedeutende Rolle innerhalb der Polizei und seine Leidenschaft für den Wassersport.