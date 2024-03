Tödlicher Tauchunfall: Mann (61) im Bodensee gestorben

Beim Tauchen im Bodensee ist am Sonntag ein 61 Jahre alter Mann gestorben. Er war alleine auf Tauchgang und wurde von Passanten am Ufer entdeckt.

Am Sonntag kam es zu einem Vorfall beim Tauchen im Bodensee. Ein 61-jähriger Mann wurde in der Nähe von Meersburg in Deutschland tot aufgefunden. Die genaue Todesursache ist bisher unklar und wird von der Wasserschutzpolizei Überlingen untersucht, wie der ORF berichtet.