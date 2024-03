Das waren die herausforderndsten Einsätze der Seepolizei 2023

Nächtlicher Crash mit unbekanntem Objekt

Am frühen Morgen des 18. Juni geriet ein Motorboot in der Harder Bucht in eine gefährliche Lage, nachdem es in der Dunkelheit mit einem unbekannten Gegenstand kollidierte und kenterte. Der Bootsführer, der positiv auf Alkohol getestet wurde, konnte sich an einem aus dem Wasser ragenden Bootsteil festhalten, bis er schließlich von Fischern gerettet wurde.