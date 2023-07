Tragschrauber in Bodensee abgestürzt

In Hard ist ein Hubschrauber am Sonntag in den Bodensee abgestürzt. Zeugen sollen berichtet haben, dass sich zwei Personen aus dem Helikopter retten konnten.

Am Sonntagnachmittag ist ein sogenannter Tragschrauber - ein kleines Fluggerät mit zwei Sitzen - in den Bodensee gestürzt. Die beiden Insassen blieben bei dem Unfall unverletzt, so die Polizei. Die aus Deutschland stammenden Verunglückten wurden von Privatbooten geborgen.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 15.00 Uhr. Der Tragschrauber war vor der Bregenzer Aachmündung in den See gestürzt.

Flugzeug startete von Friedrichshafen aus

Die Wasserpolizei, Feuerwehr und die Wasserrettung fuhren sofort zum Unglücksort, Planquadrat 5264. Die Befragungen von Auskunftspersonen ergaben, dass ein Tragschrauber (Gyrocopter) offensichtlich im langsamen Sinkflug auf dem Bodensee aufschlug. Das Fluggerät startete vom Flughafen Friedrichshafen (D). Der Tragschrauber liegt in einer Tiefe von ca. 35 m und soll so bald als möglich geborgen werden. Die Rettungsaktion wurde um 15.30 Uhr beendet. Die Ursache des Absturzes ist noch nicht bekannt. Die notwendigen flugtechnischen Untersuchungen werden nach der Bergung des Luftfahrzeuges durch die Luftfahrt-Experten vorgenommen werden.

©Google Maps