Seepolizei: Warum es 2023 deutlich mehr Schiffsunfälle auf dem Bodensee gab

Die Zahl der Schiffsunfälle auf dem Bodensee ist im Jahr 2023 deutlich gestiegen. Das verdeutlicht die Wasserpolizei Hard in der am Freitag veröffentlichten Unfallstatistik.

Im vergangenen Jahr gab es deutlich mehr Unfälle auf dem Bodensee, insbesondere im Bereich der Schifffahrt. Die internationale Auswertung der Unfallstatistik, geleitet von den See- und Wasserschutzpolizeien aus Lindau, Vorarlberg, St. Gallen, Thurgau, Schaffhausen und Baden-Württemberg, zeigt einen deutlichen Anstieg der Gesamtunfallzahl um 87 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Trotz der Zunahme der Schiffsunfälle blieb die Zahl der tödlichen Unfälle unverändert.

Sturm und Unwetter als Hauptursache

"Das Wetterjahr 2023 war wiederum ein Jahr der Superlative", heißt es im Bericht der Wasserpolizei. Fast alle Monate außer dem April waren überdurchschnittlich warm. Auch der Niederschlag stieg um elf Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Über das Jahr betrachtet waren die Windverhältnisse laut der Polizei durchschnittlich. Ein herausragendes Ereignis war der Sturm am 24. August, bei dem Windgeschwindigkeiten von bis zu 144 km/h gemessen wurden. Trotz dieser extremen Bedingungen blieben die Wasserstände am Bodensee für die Schifffahrt ausreichend: Der Pegel zeigte keine übergroßen Schwankungen, doch im Dezember waren die Höchstwerte im Vergleich zu Vorjahren außergewöhnlich.

30 Unfälle in Vorarlberg

Insgesamt gab es 249 Unfälle auf dem See. Das sind 116 mehr als im Vorjahr (+87 Prozent). In Vorarlberg gab es 30 Unfälle – 16 mehr als im Vorjahr. Die Unfälle verteilten sich über die anliegenden Staaten, wobei Baden-Württemberg mit 170 Unfällen den größten Anteil verzeichnete, gefolgt von Vorarlberg, darauf folgt Bayern mit 20 Unfällen. Auffällig ist hierbei der hohe Anteil der Schiffsunfälle: Er liegt weit über dem Vorjahresniveau, was laut der Polizei insbesondere dem Unwettergeschehen geschuldet ist.