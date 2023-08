"Das Gefährliche am Bodensee ist das Wetter"

Aigner im Interview

"Die Bootsführer verhalten sich größtenteils ordentlich", zog der Seepolizei-Chef Bilanz. In manchen Fällen würden Ausrüstungsgegenstände fehlen oder sich in mangelndem Zustand befinden. Hin und wieder komme es zu Geschwindigkeitsübertretungen in Hafen- und Uferzone. Was Linienschiffe und private Bootsführer betrifft, so gebe es selten Kollisionen. Oft aber Unstimmigkeiten, weil die Bootsführer sich im Recht fühlten, obwohl die Linienschiffe Vorrang hätten.