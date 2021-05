40 Wölfe in Österreich, aber kaum Herdenschutz

Zur beginnenden Almsaison sind Schafe und Ziegen nicht ausreichend vor Wölfen geschützt, kritisiert WWF-Experte Christian Pichler. Auch in Vorarlberg wurden heuer bereits drei Tiere gesichtet.

Archivvideo: Wolf am Arlberg

Drei Wölfe in Vorarlberg gesichtet

Bis zum 17. Mai gab es in sieben Bundesländern mehrere Wolfsnachweise, so Pichler. Jeweils sechs Tiere wurden in Tirol und Niederösterreich entdeckt, vier in Salzburg, drei jeweils in Vorarlberg, der Steiermark und Oberösterreich und in Kärnten gab es zwei Sichtungen. Oft waren es nur einzelne Individuen, aber in Gutenbrunn und am Truppenübungsplatz Allentsteig in Niederösterreich gäbe es jeweils ein Paar, das vielleicht für Nachwuchs sorgen könnte.