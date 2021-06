"Werden alles versuchen, um den Täter zu schnappen"

Ein Mann spricht Kinder auf der Straße an und versucht sie ins Auto zu locken: Frank Jentsch vom Landeskriminalamt war am Mittwoch bei "Vorarlberg LIVE" und sprach darüber, wie sich Kinder und Eltern auf solche Gefahrensituationen vorbereiten können.

Der Mann, der Kinder auf der Straße anspricht und versucht mit Tricks wie Glückskeksen oder süßen Kätzchen Kinder in sein Auto zu locken, lässt alle Eltern besorgt aufhorchen. Wie können Eltern ihre Kinder auf solche Gefahrensituationen vorbereiten? Frank Jentsch ist für die Kriminalprävention im Landeskriminalamt tätig. Mit Marc Springer redet er heute in "Vorarlberg LIVE" über auffälliges Verhalten von potenziellen Tätern und darüber, was Kinder in solchen Situationen tun sollten.