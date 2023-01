Vorarlberger verlor 443.000 Euro durch Internet-Betrug

Ein 69-jähriger Unterländer investierte auf einer vermeintlichen Online-Tradingplattform in der Zeit von September 2022 bis Jänner 2023 insgesamt 443.000 Euro.

Dabei wurde ihm vorgespielt, dass sein Investment in Rohöl, Gold und in Währungen am Kapitalmarkt angelegt wird. Unter Anleitung eines angeblich geschulten Trading-Spezialisten (Broker), der versprach, immer noch höhere Gewinne zu erzielen, führte der Anleger mehrere Geschäftsabschlüsse (Trades) durch.