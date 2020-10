Polizei warnt vor dreistem Internet-Betrug

Einem besonders dreisten Betrug mit hohem Vermögensschaden ist am Samstag ein Rentner im benachbarten Sonthofen (D) aufgesessen.

Am Freitag erhielt ein Mann aus Sonthofen (D) eine E-Mail, in welcher vorgetäuscht wurde, dass seine Bank ihn über eine Umstellung seiner Daten wegen Covid-19 informiert. Der Mann befüllte anschließend eine übermittelte Eingabemaske mit seinen Daten.

Am Abend erhielt er dann den Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Im Display seines Telefons war sogar die Telefonnummer der Bank zu sehen. Da der Mann zu diesem Zeitpunkt keine Zeit hatte, wurde vereinbart, das Gespräch am Samstagvormittag weiterzuführen, was dann auch geschah. In diesem Gespräch wurde er aufgefordert, mehrere TANs über sein Push TAN zu generieren und Überweisungen zu tätigen, was er auch sechsmal erledigte.