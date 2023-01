Ehepaar zahlt fast 5.000 Euro an vermeintliche Tochter

Ein Ehepaar aus Hohenems wurde Opfer einer Betrugsmasche.

Am Montag nahm eine unbekannte Täterschaft per SMS Kontakt mit einem Ehepaar aus Hohenems auf und gab sich als deren Tochter aus. Im darauffolgenden Chat per SMS bat die angebliche Tochter um Überweisung und Bezahlung eines Geldbetrages, aufgrund eines defekten Handys, in der Gesamthöhe von 4.995,55 Euro. Das Geld wurde von dem Ehepaar an ein litauisches Bankkonto überwiesen.