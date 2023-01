Fälle häufen sich: Erneuter WhatsApp-Betrug

Eine Vandanserin wurde von unbekannten Tätern um 4.000 Euro "erleichtert".

Die WhatsApp-Betrüger haben es wohl auf Vorarlberg abgesehen: In den letzten Wochen wurden zahlreiche Fälle bekannt. Ein weiterer betrug ereignete sich im Oberland. Am Montag nahm eine unbekannte Täterschaft per SMS Kontakt mit einer Frau aus Vandans auf und gab sich als deren Sohn aus. Im darauffolgenden Chat per SMS und anschließend WhatsApp, bat der angebliche Sohn um Überweisung und Bezahlung von zwei Rechnungen in der Gesamthöhe von 4.000,-- €. Das Geld wurde von der Frau auf zwei verschiedene litauische Bankkonten überwiesen. Am nächsten Tag meldete die Frau jedoch den Betrug bei ihrer Bank und der Polizei.