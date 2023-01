Internetbetrüger bringen 83-jährigen Rankweiler um knapp 57.000 Euro

Ein 83-jähriger Mann aus Rankweil wurde Opfer eines schweren Internetbetrugs.

Ein 83-jähriger Mann aus Rankweil erhielt am Montag von einem angeblichen Sparkasse-Mitarbeiter eine E-Mail mit der Aufforderung, die neueste Version der "s Identity App Version 2.02" herunterzuladen. Nachdem der Pensionist dieser Aufforderung nachgegangen war, wurde dieser in einem separaten Fenster dazu aufgefordert, dessen persönliche Daten anzugeben. Anschließend erhielt der 83-Jährige einen Anruf des angeblichen Sparkasse-Mitarbeiters.

Weiterer Fall der Tochter/Sohn-Betrugsmasche: 3255 Euro Schaden

Auch eine 65-jährige Frau aus Satteins wurde Opfer eines Internetbetrügers. In diesem Fall handelte es sich erneut um die derzeit immer häufiger vorkommende Tochter/Sohn-Betrugsmasche via Whatsapp. Die 65-Jährige erhielt eine Nachricht in der ihr ihre angebliche Tochter mitteilte, sie habe ihr Handy verloren, weshalb sie sich über eine andere Telefonnummer melden müsse.

Weiters wurde das spätere Opfer in der Nachricht dazu aufgefordert, 3.255 Euro an ein spanisches Konto zu überweisen. Die Frau wollte ihre Tochter helfen und versuchte, das Geld an das entsprechende Konto zu überweisen. Da dies nicht klappte, bat sie ihren Sohn das Geld für seine "Schwester" auszulegen. Dieser kam der Bitte seiner Mutter nach und verlor damit Geld in Höhe der besagten Summe an die bislang unbekannte Täterschaft.