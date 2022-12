Polizei warnt Bevölkerung vor Betrugsmasche

Die Polizei warnt: Über eine unbekannte Nummer werden aktuell via Messenger bzw. SMS Nachrichten an Menschen verschickt, in denen sich die Betrüger als Kind der Empfänger ausgeben und mitteilen, dass sie eine neue Nummer haben.

Das alte Mobiltelefon sei verloren oder durch einen Sachschaden unbrauchbar geworden. Nach vertraut klingenden Worten kommt es rasch zu einer Geldforderung. Mit einer vermeintlich dringend zu zahlenden Rechnung werden die Opfer zur finanziellen Unterstützung verleitet. Wer folglich auf die betrügerische Nachricht antwortet, kommuniziert jedoch nicht mit dem eigenen Kind, sondern mit dem Betrüger.

Die Kriminalpolizei rät:

Bleiben Sie vorsichtig und versuchen Sie Ihre Angehörigen, wenn sich diese mit vermeintlichen Geldforderungen an Sie wenden, auf der Ihnen bekannten Rufnummer zu kontaktieren

Wenn sie von einer unbekannten Rufnummer kontaktiert werden, speichern Sie diese nicht ab

Stellen Sie Fragen, die nur Ihr echter Sohn bzw. Ihre echte Tochter wissen können

Bleiben Sie bei Forderungen nach Geldüberweisungen - egal ob am Telefon oder über WhatsApp - sehr misstrauisch und lassen Sie sich nicht unter Druck setzen

Ist ein Schaden entstanden, verständigen Sie umgehend Ihre Hausbank und ersuchen Sie um Rückbuchung

Erstatten Sie bei der nächsten Polizeidienststelle Anzeige

Informieren Sie Ihre Verwandten und Bekannten über diese Betrugsmasche.