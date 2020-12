Vorarlberg Live mit Kanzler Sebastian Kurz

Ab 17 Uhr auf VOL.AT und VN.at: Bundeskanzler Sebastian Kurz im Interview mit Gerold Riedmann bei "Vorarlberg Live". Zudem wird Bgm. Martin Staudinger live im Studio zu Gast sein.

Nach Bundesministerin Elisabeth Köstinger am Mittwoch, wird Bundeskanzler Sebastian Kurz am Donnerstag bei "Vorarlberg Live" zu Gast sein. Viele Fragen sind derzeit offen. Wie sinnvoll sind einmalige Massentests? Warum wird der Lockdown geöffnet, die Grenzen aber de facto endgültig geschlossen? Wie ist das Verhältnis zwischen Bundeskanzleramt und Gesundheitsministerium wirklich? Warum sind Kulturveranstaltungen weiterhin nicht möglich? Wann dürfen Hobbysportler endlich wieder ran? Und warum sind wir sehenden Auges zu einem der Coronasorgenkinder Europas geworden? Fragen wie diese beantwortet Bundeskanzler Sebastian Kurz heute als Studiogast in der Sendung „Vorarlberg live“ ab 17 Uhr auf VOL.AT und VN.at.