Corona-Infektionen: Jedes zweite Pflegeheim betroffen

Jedes zweite Pflegeheim in Vorarlberg ist derzeit von Corona-Fällen bei den Bewohnern bzw. Pflegekräften betroffen.

In den Pflegeheimen zeigt man sich größtenteils besser vorbereitet wie noch im Frühjahr, dennoch gab es auch im Herbst wieder Cluster in den Vorarlberger Heimen.

Soziallandesrätin Katharina Wiesflecker nannte im Vorarlberg Live-Talk konkrete Zahlen was die Infizierten im Pflegebereich betrifft. So sind derzeit 25 Pflegeheime in Vorarlberg mit Corona-Infektionen unter den Heimbewohnern konfrontiert. Bei 13 dieser 25 Heime gibt es auch Corona-Fälle unter den Pflegekräften.