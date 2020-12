"Seilbahn-Papst" Manhart: Vollbetrieb ab Mitte Jänner

Michael Manhart, Seilbahnbetreiber und Hotelier in Lech am Arlberg, sieht die Chance auf einen Vollbetrieb der heimischen Skigebiete ab Mitte Jänner.

Michael Manhart betont im Interview mit VN Chefredakteur Gerold Riedmann bei "Vorarlberg Live" am Mittwoch, dass er aus gesundheitlicher Sicht volles Verständnis für die Corona-Maßnahmen habe. Aus der Sicht eines Hoteliers und Seilbahnbetreibers wirft die aktuelle Situation aber naturgemäß einige Probleme auf.

Manhart bei "Vorarlberg Live"

Ein vernünftiger Betrieb der Seilbahnen sei oberstes Gebot, so Manhart. Bei einer erwarteten Auslastung von maximal 50 Prozent, sei die Betriebspflicht, die für Seilbahnbetriebe gilt, nicht sinnhaft. Solange nicht Schneemangel oder Sturm einen Betrieb der Anlagen verhindern, müssen Seilbahnen von Gesetz wegen in Betrieb genommen werden. Man verhandele derzeit über eine Änderung dieser Vorgaben, so Manhart.