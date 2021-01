Vorarlberg Live mit Gantner und Primar Offner

Am Donnerstag, ab 17 Uhr, sind Landesrat Christian Gantner und Primar Felix Offner, Leiter der Pathologie, bei Vorarlberg Live zu Gast.

Landesrat Christian Gantner spricht bei "Vorarlberg Live" über die neuen Herausforderungen und von deutscher Seite geplanten Maßnahmen für Pendler und wie es mit dem Tourismus in Vorarlberg weitergehen kann. Erste Skigebiete haben ihren Betrieb bereits eingeschränkt oder aufgrund von zu geringer Auslastung - wie zum Beispiel am Diedamskopf - vorerst auch schon eingestellt.

Covid-19-Mutation: Verdachtsfälle in Vorarlberg

Bei Vorarlberg Live wird Prim. Univ.-Prof. Dr. Felix Offner zum Thema "Corona-Mutation" zu Gast sein. Primar Felix Offner leitet das Institut für Pathologie am Landeskrankenhaus Feldkirch. Wie am Donnerstag bekannt wurde - VOL.AT berichtete - gibt es bei sechs Corona-Fällen in Vorarlberg den Verdacht, dass es sich um die mutierte Variante handelt. Was das genau bedeutet und was man bisher darüber weiß, darüber wird Primar Offner unter anderem bei "Vorarlberg Live" berichten.