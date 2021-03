Vorarlberg live mit Böhler, Tittler und Lockdown-PK der Regierung

Am Montag sind Bankensprecher Werner Böhler und Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler bei Vorarlberg live zu Gast. Zudem gibt's die Pressekonferenz mit Bundeskanzler Sebastian Kurz.

Wie die "VN" am Montag berichten, pocht das Land Vorarlberg beim Öffnen auf eine Sonderlösung. Im Vergleich zu Restösterreich kann man im Ländle auch auf Infektionszahlen verweisen, die diese Schritte rechtfertigen könnten. Aus Regierungskreisen wurde der österreichischen Presseagentur APA berichtet, dass eine regional unterschiedliche Vorgangsweise durchaus erwogen wird. Demnach könnte es zu Lockerungen in Vorarlberg kommen, das angesichts der vergleichsweise niedrigen Inzidenzen dann zu einer Art Testgebiet werden würde. Über die Entscheidung der Regierung und wie es weitergeht wird VOL.AT-Chefredakteur Marc Springer mit Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler diskutieren, der am Montag gemeinsam mit WKV-Präsident Hans Peter Metzler die Digitalisierungsinitiative "Handel.Lokal.Digital“ präsentiert hat.



Ein Leben für die Sparkasse

Am 1. März 2021 hat der langjährige Vorstandsvorsitzende der Dornbirner Sparkasse, Werner Böhler, seinen wohlverdienten Ruhestand angetreten. In mehr als vier Jahrzehnten hat Böhler, der auch Vorarlberger Bankensprecher ist, viele technologische Entwicklungen und Veränderungen in der Finanz- und Bankenbranche miterlebt.

Die Coronavirus-Krise hat auch die heimischen Banken vor besondere Herausforderungen gestellt. Wie er auf die letzten 40 Jahren in der Finanzbranche zurückblickt, wie es um die Finanzlage in Vorarlberg steht und was Böhler jetzt in der Pension plant, wird er bei Vorarlberg live verraten.

Live-Schalte nach Wien zur PK mit Bundeskanzler Sebastian Kurz

Die österreichische Bundesregierung lässt sich offenbar auch von den ständig weiter steigenden Corona-Zahlen nicht von Lockerungsüberlegungen abhalten. Wie es tatsächlich weitergeht und was die Regierung um Bundeskanzler Sebastian Kurz für die nächsten Wochen plant, gibt es bei "Vorarlberg live": Wir schalten live zur Pressekonferenz nach Wien. (VOL.AT)

VORARLBERG LIVE am Montag, 1. März 2021

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Werner Böhler (Vorarlberger Bankensprecher und Vorstandsvorsitzender a.D., Dornbirner Sparkasse), Wirtschafts-Landesrat Marco Tittler (ÖVP)

Moderation: Marc Springer (Chefredakteur VOL.AT)