Vorarlberg live mit Minister Rudolf Anschober

Am Donnerstag ist Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei Vorarlberg live zu Gast.

Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) hat bereits am Mittwoch festgehalten, dass es eine leichte Aufwärtsentwicklung bei den Corona-Infektionszahlen gibt. Diese sei angesichts der neuen Varianten auch zu erwarten gewesen. Doch was bedeutet das für die von vielen erhofften neuen Öffnungsschritte? Und wie geht es mit der Beschaffung von Impfstoff weiter? Über diese und andere Themen wird VN.at-Chefredaketeur Gerold Riedmann mit Gesundheitsminister Rudolf Anschober bei Vorarlberg live diskutieren.

Der versteckte Corona-Widerstand

VN.at-Journalist Mike Prock recherchiert seit Wochen in den Untiefen von Messengerdiensten wie Telegram & Co.! Dort hat sich auch der versteckte Vorarlberger Corona-Widerstand formiert. Im Gespräch mit "Vorarlberg live"-Moderator Gerold Riedmann wird er einen ersten exklusiven Einblick in seine Recherchen gewähren.