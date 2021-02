Vorarlberg live mit Hofer, Kappaurer und Forster

Am Dienstag sind FPÖ-Chef Norbert Hofer, Andreas Kappaurer und Notar Richard Forster bei "Vorarlberg live" zu Gast.

Norbert Hofer (FPÖ) sieht in der "Causa Casinos" und in Bezug auf das Corona-Krisenmanagement aktuell Bundespräsident Alexander Van der Bellen gefordert. Er müsse das Kabinett Kurz abberufen und durch eine Expertenregierung ersetzen - mit Persönlichkeiten, die in der Corona-Krise den notwendigen fachlichen Background haben, um das Land, seine Wirtschaft und die Menschen vor weiterem Schaden zu bewahren. Am Dienstag geht auch die Nationalrats-Sondersitzung mit einem Misstrauensantrag der FPÖ gegen Finanzminister Blümel in Wien über die Bühne. Norbert Hofer ist am Dienstag bei Vorarlberg live zu Gast und wird mit Chefredakteur Marc Springer u.a. darüber diskutieren, warum die FPÖ Neuwahlen und den Rücktritt von Bundesminister Gernot Blümel fordert.