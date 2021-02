"Niemand will Öffnung mehr als ich"

Auch wenn am Montag über eine Gastro-Öffnung entschieden wird, bleibe die Lage auch weiterhin angespannt, sagt Ministerin Elisabeth Köstinger in "Vorarlberg live".

"Niemand will eine rasche Öffnung der Gastronomie und Hotellerie mehr als ich", sagt Elisabeth Köstinger, Bundesministerin für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus am Mittwoch in "Vorarlberg live". Eine Entscheidung dazu werde am Montag fallen. Man müsse sichergehen, dass es nach der Öffnung nicht wieder geschlossen werden müsse, das wäre eine betriebswirtschaftliche Katastrophe so die Ministerin. "Beherbergungsbetriebe können nicht in einer Nacht aufsperren."