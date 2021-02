Vorarlberg: Experte warnt vor "Long Covid"

Dr. Peter Cerkl, Leiter der Pulmologie am LKH Hohenems, hat in "Vorarlberg live" über die möglichen Auswirkungen einer Corona-Infektion gesprochen.

Atembeschwerden, Kopfschmerzen, Schlafstörungen - die Folgen einer Corona-Infektion können die Patienten noch Monate später spüren. In "Vorarlberg live" am Freitag berichtet Dr. Peter Cerkl, Leiter der Pulmolgie am LKH Hohenems, dass rund 40 Prozent der Genesenen über Folgeerscheinungen klagen. "Sie sind zwar genesen, aber nicht gesund."