Vorarlberg: "Lage könnte bis Ostern wieder schwierig werden"

Orange Ampel, Infektionsgeschehen und Impfung - Public-Health-Experte Armin Fiedler war am Freitag zu Gast in "Vorarlberg live".

Erst am Donnerstagabend wurde die Ampel für Vorarlberg nach Monaten von Rot wieder auf Orange gestellt - dies bringt trotzdem keine unmittelbaren Auswirkungen für das Ländle. "Es ist ein Algorhitmus", erklärt Public-Health-Experte Armin Fiedler am Freitag in "Vorarlberg live". Dieser habe die Zahlen der vergangenen Wochen geprüft und aufgrund des niedrigen Infektionsgeschehens im Ländle in den vergangenen drei Wochen eine orange Einstufung ausgegeben. Man spreche zwar bereits über regionale Lockerungen, doch im Herbst habe es damit massive Probleme gegeben - damals ging es um die untschiedliche Färbung der Bezirke. "Auf einmal wurden Fußballspiele einfach in den Nachbarort verlegt, weil dort mehr Zuschauer zugelassen waren."