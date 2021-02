Vorarlberg live mit Bitschi, Strehle-Hechenberger und Steinbock

Am Donnerstag, ab 17 Uhr, sind Mirjam Steinbock, Simone Strehle-Hechenberger und Christof Bitschi bei Vorarlberg live zu Gast.

Die Kultur- und Kunstveranstalter sind durch die Coronavirus-Pandemie besonders stark betroffen. Am Donnerstag ist die Geschäftsführerin der IG Kultur Vorarlberg, Mirjam Steinbock, bei Vorarlberg live zu Gast um über die aktuelle Situation zu sprechen.

Schuldenberatung

2018 hat Simone Strehle-Hechenberger die Leitung der ifs Schuldenberatung in Bregenz übernommen und ist damit auf den langjährigen Leiter Peter Kopf gefolgt. Im Vorarlberg live-Interview wird sie darüber berichten, wie sich die Covid-19-Pandemie auf die finanzielle Situation Menschen im Ländle ausgewirkt hat.

FPÖ-Chef Bitschi

„Das Impf-Chaos in Vorarlberg muss endlich abgestellt werden“, fordert Christof Bitschi. Der Parteiobmann der Ländle-Freiheitlichen ist am Donnerstag bei Vorarlberg live zu Gast und wird mit Chefredakteur Marc Springer über die geplanten Öffnungsschritte und das Pandemie-Management in Vorarlberg und auf Bundesebene diskutieren.