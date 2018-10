Vorarlberg: Fall Qamar – Lehrling bleibt in Schubhaft

Der 26-jährige Gastronomielehrling Qamar aus Pakistan, der vergangene Woche in Schubhaft genommen wurde, bleibt weiterhin in Schubhaft. Dadurch droht die Abschiebung am Samstag in einer Woche.

Dies hat am Freitag das Bundesverwaltungsgericht in Linz nach einer vierstündigen Verhandlung bestätigt. Während der Verhandlung hieß, es sei beim Pakistaner Qamar von Fluchtgefahr auszugehen, da er nach der versuchten Festnahme untergetaucht sei. Dies habe man ihm als mangelnde Kooperation mit den Behörden ausgelegt, erklärt der Lehrmeister Qamars, Marcel Lerch gegenüber VOL.AT.

Seit einer Woche befindet sich der 26-jährige Lehrling pakistanischer Herkunft in Schubhaft. Er ist seit 2012 in Österreich und arbeitet zuletzt als Lehrling in einem Lustenauer Gastronomie-Betrieb. Sein Asylantrag war negativ beschieden worden.

Verhandlung über Freilassung Die Behörden behaupteten laut Lerch in ihrem Abschiebebescheid, dass er den Lehrvertrag gekündigt habe und daher die Abschiebung angebracht ist. Auch wird ihm vorgehalten, dennoch ein kostenpflichtiges Zimmer der Caritas bewohnt zu haben. Die Verteidiger betonten jedoch, dass der Lehrvertrag erst nach dem Untertauchen Qamars ruhend gestellt wurde. Dadurch, und da man auch bereit sei eine Unterkunft für den Lehrling zu stellen, sei der Abschiebebescheid inkorrekt und die Freilassung Qamars zu fordern.