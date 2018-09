1000 Vorarlberger gegen Abschiebung von Lehrling Qamar

Der Fall des 26-jährigen Asylwerbers Qamar Abbas, der trotzt eines Lehrvertrages in einer Lustenauer Gastronomie abgeschoben werden soll, hat Staub aufgewirbelt.

Trotzdem soll Abbas abgeschoben werden. Am vergangenen Mittwoch kamen Polizisten in das Lokal, in dem er eine Ausbildung begonnen hat, um ihn in Schubhaft zu nehmen. Der Lehrling war allerdings nicht da, seitdem ist er untergetaucht.