Entgegen Regierungsversprechen: Polizei will Lehrling abschieben

Bisher war die Linie der Regierung, das Flüchtlinge eine laufende Lehre abschließen dürfen, auch bei negativem Asylbescheid. Eine Polizeiaktion im "Schmugglar" in Lustenau zeichnet ein anderes Bild.

Am Mittwochabend standen drei uniformierten Polizisten plötzlich im Lokal am Blauen Platz in Lustenau, auf der Suche nach dem Lehrling im zweiten Lehrjahr, Qamar aus Pakistan. Dieser hatte jedoch frei, der andere im Lokal befindliche Lehrling musste sich den Polizisten gegenüber ausweisen. Damit sei die Sache jedoch nicht erledigt gewesen: Am Donnerstagmorgen habe die Polizei die Türe der Unterkunft aufgebrochen, der Lehrling ist inzwischen jedoch untergetaucht.