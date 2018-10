"Wir sind fassungslos" - Lehrling Qamar wird tatsächlich abgeschoben!

Der Fall des 26-jährigen Asylwerbers Qamar Abbas, der trotz eines Lehrvertrages in einer Lustenauer Gastronomie abgeschoben werden sollte, hat unlängst viel Staub aufgewirbelt. Jetzt ist es Gewissheit: Qamar wird tatsächlich abgeschoben.

Er arbeite zuverlässig, sei immer pünktlich und bei den Gästen beliebt. So hat der Lustenauer Gastronom Marcel Lerch vom “Schmugglar” den “Vorarlberger Nachrichten” seinen Lehrling Qamar Abbas beschrieben. Zudem spreche der 26-jährige Pakistani bereits gut Deutsch und sei gut integriert. Im Team Barons der Hard Bulls spielt Abbas Baseball. Trotzdem, nun ist es Gewissheit: Qamar muss Österreich verlassen.

“Fassungslos”

Gegen 13:35 wurde er aufgrund eines Festnahmeauftrages des Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl in Hard aufgegriffen. Er wurde bereits ins Anhaltezentrum Bludenz überstellt. Das Team vom “Schmugglar” zeigt sich auf Facebook fassungslos: “Heute wurde unser Lehrling und geschätzter Kollege Qamar von der Polizei aufgegriffen und wird nach Pakistan abgeschoben. Das ist traurige Wahrheit und macht uns fassungslos.” Und weiter: “Leider hatten wir keine Gelegenheit uns bei ihm zu verabschieden drum auf diesem Wege: Lieber Qamar, wir wünschen Dir alles Gute und viel Glück auf Deiner Reise in die Ungewissheit. Hoffentlich kannst Du bei uns Erlerntes dort anwenden, wo Du in Zukunft leben musst. Wir sind Dir sehr dankbar für Deine Mitarbeit und werden Dich als Manpower und Kollegen vermissen. Dein Team Schmugglar”