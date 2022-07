Vorarlberg: Autofreie Innenstadt in Bregenz wird neu gestaltet

Die Quartiersentwicklung Leutbühel in Bregenz geht mit großen Schritten in die nächste Umsetzungsphase.

Nach der Neugestaltung der Kirchstraße und Römerstraße 2018/19 sowie des Leutbühels, der Maurachgasse, des Apothekergässeles und der Deuringstraße 2021/22 wird man sich in Etappe III unter anderem der Anton-Schneider-Straße widmen. Das geht aus einer entsprechenden Auftragsvergabe in der Stadtvertretung am 14. Juli hervor.