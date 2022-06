Bregenzer Innenstadt wird autofrei - erste Sperren ab Mittwoch

Was seit langem geplant ist, wird nun umgesetzt: Die Bregenzer Innenstadt wird ab diesem Sommer autofrei. Erste Sperren erfolgen bereits ab 29. Juni, ab da geht es Schlag auf Schlag weiter.

Zeitplan für die autofreie Innenstadt

Ab 1, Juli folgen dann alle weiteren Bereiche: Die Kirchstraße wird von der Montfortstraße bis zur Thalbachgasse zur Fußgängerzone. Auch von der Gallusstraße kann man künftig ab der Wolfeggstraße nicht mehr in die Kirchstraße einfahren. Ebenfalls zu Fußgängerzonen werden die Schulgasse, die Anton-Schneider-Straße und die Bergmannstraße bis zum Bezirksgericht. Die restliche Bergmannstraße wird zur Begegnungszone. Über sie erfolgt in Zukunft beim Magazin 4 auch die Einfahrt in den Parkplatz Rathausbezirk. Weitere Begegnungszonen sind für die Verlängerung der Anton-Schneider-Straße zwischen Bergmannstraße und Schillerstraße, die Kornmarktstraße, die Nepomukgasse, die Kaspar-Hagen-Straße und die Jahnstraße vorgesehen. Der Busverkehr in der Innenstadt soll so wie bisher abgewickelt werden.