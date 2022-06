Was das Stau-Chaos für die Bregenzer bedeutet

Staus legen derzeit immer wieder die Bregenzer Innenstadt lahm. VOL.AT hat sich bei Betroffenen aus Bregenz und Umgebung umgehört.

Aufgrund von Grenzkontrollen und Blockabfertigung rund um die Weltwirtschaftskonferenz in Deutschland hat Bregenz derzeit ein Stau-Problem. Ganz zum Ärger der Bürger. VOL.AT hat sich umgehört, was Bregenzer und Lochauer über das aktuelle Stau-Chaos und die möglichen Lösungen – etwa eine Citymaut oder eine Abfahrtssperre – denken.

"Sehr unzufrieden"

"Die Verkehrsverhältnisse in Bregenz sind im Moment sehr unzufrieden machend", erklärt Brigitte Flinspach aus Bregenz. Auch, da sich der Stau bis in die Innenstadt ziehe, obwohl eine autofreie Innenstadt versprochen worden sei. "Im Moment, muss ich sagen, fühle ich mich in Bregenz sehr schlecht, auch als Radfahrerin und Fußgängerin", gibt sie zu verstehen.

Autos raus aus Bregenz

Sie habe eine "wahnsinnig gute Lösung", erklärt Eva Binder aus Bregenz: "An den Schnittstellen verteilen Sie doch bitte kleine Mineralwasser-Flaschen", verdeutlicht sie. "Die Kinder schreien nicht mehr so, die Eltern wären nicht mehr so nervös", so die Bregenzerin. Zumindest für den Anfang wäre das laut ihr eine "kleine gute Lösung".