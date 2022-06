Stau-Wahnsinn geht weiter: Anrainer ersticken im Verkehr

Schon wieder Stau: Die Verkehrsprobleme der letzten Tage ziehen sich auch in die neue Woche. Am Montagnachmittag sammelten sich im Raum Bregenz erneut die Kolonnen.

Blockabfertigung, Kontrollen, die eine oder andere Panne - die Verkehrssituation in Vorarlberg, insbesondere im Raum Bregenz, ist in letzter Zeit sehr angespannt. Am Montagnachmittag bildete sich vor dem Pfänndertunnel in Fahrtrichtung Deutschland erneut ein Stau, der bis hinter Wolfurt zurückreichte.