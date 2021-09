Bregenz soll autofrei werden

In der Bregenzer Innenstadt laufen die Baumaschinen heiß. Michael Ritsch sprach bei "Vorarlberg LIVE" von aktuellen und zukünftigen Projekten.

Das Rathaus wird saniert und umgebaut, am Leutbühel wird die zweite Etappe der Quartiersentwicklung umgesetzt. Auch in den kommenden Jahren hat man in der Landeshauptstadt noch einiges vor, wie Bürgermeister Michael Ritsch am Donnerstag in der Sendung „Vorarlberg LIVE“ erläuterte.