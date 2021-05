"Viva la Vulva": Das Festival der Weiblichkeit

Unter dem Motto "Viva la Vulva" wird vom 12. bis 16. Mai 2021 in Nenzing das "Festival der Weiblichkeit - mit Rotem Zelt" über die Bühne gehen. Caroline Heinzle über das abwechslungsreiche Programm.

"Für junge Mädchen, für blutende/menstruierende und nicht (mehr) blutende Frauen, für Frauen in ihrer Lebensblü(h)te und in Lebensübergängen, für Mütter, Töchter, Schwestern, für Nichten, Tanten und Patinnen, für Freundinnen, für Königinnen und Prinzessinnen, für Meerjungfrauen und Feen, für Zauberinnen und Hexen, für Großmütter und für alte Weise. Festival für Weiblichkeit", so wird das Festival der Weiblichkeit auf ihrer Homepage beschrieben. "Noch immer ist das Wort 'Vulva" ein Tabubruch, deshalb auch 'Viva la Vulva'", erklärt Mitorganisatorin Caroline Heinzle. Nach der Geburt ihrer Tochter vor zwölf Jahren wollte Caroline nicht mehr hormonell verhüten und hat sich ausführlich mit der natürlichen Verhütung auseinandergesetzt. "So kam ich dann zum 'Salon 13' dazu, die auch das Festival austragen werden."