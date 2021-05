Grüner Pass: "Wir brauchen eine einheitliche Lösung"

Tanja Mally, Managing Direktorin von epicenter.works, und NEOS-Gesundheitssprecher Gerald Loacker sprachen am Freitag bei "Vorarlberg LIVE" über den "Grünen Pass".

Noch vor der Einführung eines "Grünen Passes" auf EU-Ebene wollte die österreichische Bundesregierung mit einer eigenen Lösung voranschreiten und schneller sein. Die NGO "epicenter.works - Plattform Grundrechtspolitik" hat jedoch noch vor dem Start schon eklatante Sicherheitsmängel entdeckt und darauf hingewiesen. Sicherheitsexperten und Datenschützer warnen davor, die App - so wie sie aktuell beschrieben und geplant ist - umzusetzen. Das Gesundheitsministerium hat inzwischen reagiert und rudert zurück. Die eCard soll nicht zur Abfrage des Corona-Status eingesetzt werden. Mit Tanja Mally wird die Managing Direktorin von epicenter.works bei Vorarlberg LIVE zu Gast sein.

"Wir haben die E-Card Lösung als problemtaisch angesehen", erzählt Tanja Mally, Managing Direktorin von epicenter.works . "Das Foto der E-Card kann gespeichert werden, man kann jederzeit auch mehrmals abfragen, ob diese Person genesen, geimpft oder getestet ist. Abgesehen davon - alle persönliche Daten sind auf der E-Card abgezeichnet. In einer Großstadt ist das vielleicht nicht problematisch, aber am Land schon." Das Gesundheitsministerin hat das Projekt vorläufig auf Eis gelegt. "Wir finden es sehr gut, dass die Lösung auf Eis gelegt ist. Aber die QR-Code Lösung ist auch problematisch. Wir empfehlen auf die Europäische-Lösung zu warten. Dort werden die Daten nur am Endgerät gespeichert und sind durchaus datenschutzfreundlich. Wir benötigen unbedint das EU-Gesamtsystem", ist sich Mally sicher.