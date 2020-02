Ursprung geklärt: So soll der Coronavirus entstanden sein

Schon vor Jahren hat die ETH in Basel ein Berechnungsmodell für die Verbreitung von Viren entwickelt. Wissenschafter haben anhand dieses Modells nun die Ursprünge des Coronavirus herausgefunden.

In Wien sind insgesamt 181 Spitalsmitarbeiter aus dem Gemeindespital Rudolfstiftung negativ auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet worden. Die 90 Personen standen unmittelbar mit dem ersten Wiener Patienten in Kontakt, wie ein Sprecher von Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) am Freitag betonte. Auch die Testergebnisse der privaten Besucher des 72-Jährigen der am Donnerstag in das Kaiser-Franz-Josfespital (KFJ) verlegt wurde, sind negativ. Wo sich der Mann angesteckt hat, ist weiterhin unklar. Er war nicht im Ausland und war bereits seit zehn Tagen in stationärer Behandlung. Nach wie vor wird der "Patient Null" gesucht, also jene Person, bei der er sich in Österreich angesteckt hat.