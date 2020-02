Live-Karte: So schnell verbreitet sich das Coronavirus

Eine Grafik der John-Hopkins-Universität zeigt nun in Echtzeit, wie viele Menschen derzeit wo mit dem Coronavirus infiziert sind. Auch zeigt es die Länder ohne Coronavirus-Infizierte.

Ein roter Punkt markiert seit Dienstag eine neue Situation in Österreich: Das Coronavirus ist auch hierzulande angekommen. In Tirol sind zwei Personen mit der Krankheit infiziert - eine Grafik visualisiert und aktualisiert diese Fälle nun in einer Live-Karte .

In den letzten Wochen häufen sich Berichte über Coronavirus-Infizierte. Anfangs konzentrierte sich die gefährliche Lungenkrankheit auf China, doch spätestens mit dem Wochenende und der starken Ausbreitung im Nachbarland Italien ist der Virus auch in Österreich das beherrschende Thema. Ein Krisenstab in Vorarlberg wurde eingerichtet, in Rom tagten die Gesundheitsminister Europas, und auch in Wien wurde über Maßnahmen beraten. Für Leser und auch für uns Redakteure ist es in diesen Tagen eine Herausforderung, die Übersicht in der Nachrichtenflut zu behalten. Neben dem täglichen Live-Ticker und einer Special-Seite zum Coronavirus nutzt VOL.AT daher nun auch eine interaktive Karte der John-Hopkins-Universität, um zu informieren, wie schnell und in welchen Ländern sich das Virus derzeit ausbreitet.