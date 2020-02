Coronavirus: Antivirus-Medikamente entdeckt?

Weltweit arbeiten Forscher auf Hochtouren, um ein Medikament gegen den Coronavirus zu entwickeln. In den USA und in Wien könnte nun ein Durchbruch gelungen sein.

In den USA wird derzeit ein Medikament mit dem Namen "Remdesivir" getestet. Es war ursprünglich im Kampf gegen Ebola vorgesehen, könnte nun aber bei der Bekämpfung des Coronavirus behilflich sein.

Impfstoff erst 2021

Nach ersten Testergebnissen sei das Forscherteam positiv gestimmt. Bruce Aylward von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gab zu verstehen: "Es gibt nur ein Medikament derzeit, von dem wir glauben, echte Wirksamkeit zu haben und das ist Remdesivir." Nachdem die Testergebnisse nun vorliegen, sollen erste klinische Versuche an Menschen stattfinden. Die Resultate sind dann in wenigen Wochen verfügbar.