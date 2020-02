Krisenstab des Landes berät Coronavirus-Maßnahmen

Mittwoch Mittag tritt der Krisentab des Landes Vorarlberg unter dem Vorsitz von Landeshauptmann Markus Wallner zusammen. Mit eingeladen sind: alle Sicherheitsorganisationen, die Krankenhausbetriebsgesellschaft, RFL, Ärztekammer, die betroffenen Abteilungen im Landhaus, die Landeswarnzentrale und das Infektionsteam.

Erörtert werden die aktuelle Gefährdungslage, speziell nach dem seit gestern zwei Fälle im Nachbarbundesland Tirol bestätigt wurden und damit das Corona-Virus auch in Österreich festgestellt wurde. Alle relevanten Organisationen werden weiter über die Vorgangsweise der nächsten Wochen informiert und für ein mögliches Auftreten des Virus vorbereitet. „Wir müssen damit rechnen, dass das Corona-Virus auch in Vorarlberg jederzeit festgestellt werden kann. Darauf gilt es sich weiter gut vorzubereiten“, so Wallner.

Pressekonferenz um 14 Uhr

Das Land bereitet sich auf mögliche Notfallmaßnahmen für den Tag X vor. Maßnahmen bei Erkrankungsfällen werden um 14 Uhr präsentiert, genauso wie Strategien zum Schutz der Bevölkerung.

Gerücht kursierte, dass erster Vorarlberger am Virus erkrankt ist

Am Dienstag kursierte ein Gerücht, wonach ein Vorarlberger am Coronavirus erkrankt ist. VOL.AT hatte Landessanitätsdirektor Wolfgang Grabher dazu befragt. "Nein, Nein, Nein, Nein, Nein", war Grabhers erste Reaktion auf das Gerücht. Er habe erst Mittags in Feldkirch im Krankenhaus angerufen, da sei kein Infizierter bekannt gewesen. "Dass muss ein Gerücht sein. Ich wäre sicherlich der Erste gewesen, der das erfahren hätte. Ich weiß von nichts."

Grabher betonte im Gespräch mit VOL.AT: Es gibt weiterhin keinen Infizierten in Vorarlberg.

Coronavirus in Tirol festgestellt

Die Verunsicherung wächst in Vorarlberg angesichts der jüngsten bestätigten Coronavirus-Infizierten in Tirol sowie Toten in Italien. Das Land bereitet sich auf mögliche Notfallmaßnahmen vor. Um 12.00 Uhr tagt im Landhaus der Krisenstab der Vorarlberger Landesregierung. Ziel des Krisenstabs ist es, Vorsichts- und Vorbereitungsmaßnahmen für einen allfälligen Coronavirus-Fall in Vorarlberg zu planen und im Bedarfsfall rasch und professionell umzusetzen. Das Land will so gut wie möglich für den Tag X vorbereitet sein. Maßnahmen bei Erkrankungsfällen werden beim Krisenstab besprochen und geplant. Genauso wie Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung, sodass Abläufe im Krankheitsfall einwandfrei funktionieren und eine Ausbreitung verhindert werden kann.

Maßnahmen gegen "allfälliges Auftreten des Coronavirus im Land"

Die Landesregierung trat auch schon am gestrigen Dienstag zusammen, um die weitere Vorgangsweise zur Corona-Thematik zu besprechen. Alle Ressorts wurden "über den Stand der Vorbereitungen für ein allfälliges Auftreten des Corona-Virus im Land" informiert. "Letztlich müsse man jederzeit auch damit rechnen, dass der Virus auch in Österreich auftaucht, sagte Wallner.

Bislang vier unbestätigte Verdachtsfälle in Vorarlberg

Gesundheitslandesrätin Martina Rüscher traf sich am Montag mit ihren Amtskollegen und den Sanitätsdirektoren der Länder bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober, um die aktuelle Coronavirus-Situation zu besprechen. Im Zuge dessen wurde eine neue Information publik.

In Vorarlberg hat es bislang vier Verdachtsfälle gegeben, wie die Gesundheitslandesrätin gegenüber den "VN" enthüllte. Bislang waren nur zwei Verdachtsfälle der Vorarlberger Öffentlichkeit bekannt.

Dornbirner Apotheker: So stark ist die Nachfrage nach Schutzmasken