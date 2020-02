Special: Hier erfahren Sie alles über das Coronavirus

Das Coronavirus ist spätestens seit den ersten Infizierten in Tirol das beherrschende Thema in Österreich. VOL.AT hat daher eine Seite eingerichtet, auf der alle neuen Entwicklungen gebündelt zu finden sind.

Was ist das Coronavirus?

Als SARS-CoV-2 wird das im Januar 2020 in der chinesischen Stadt Wuhan in der Provinz Hubei neu identifizierte Coronavirus bezeichnet. Das Virus ist für die Erkrankung namens COVID-19 verantwortlich und ist Auslöser der Coronavirus-Epidemie 2019/2020, die von der WHO als „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ eingestuft wurde. In der Öffentlichkeit bzw. im allgemeinen Sprachgebrauch wird das Virus meist nur kurz als Coronavirus als Covid-19-Virus bezeichnet.