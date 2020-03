Liveticker zum Coronavirus - Alle News vom heutigen Tag

Sechs Tote in den USA, EU will enger zusammenarbeiten - Alles Wichtige rund um das Coronavirus.

Update für Vorarlberg

Am Mittwoch Mittag hat Landeshauptmann Markus Wallner im VOL.AT-Studio bestätigt, dass es in Vorarlberg weiterhin keinen Fall einer Erkrankung am Coronavirus gibt. Sollte ein solcher Fall dennoch eintreten, und Menschen unter Quarantäne gestellt werden müssen, hätten Betroffene zumindest keine arbeitsrechtlichen oder finanziellen Konsequenzen zu fürchten, beruhigt Wallner. Für solche Fälle gebe es gesetzliche Regelungen zum Schutz von Arbeitern und Angestellten.