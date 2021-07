Unterflur-Projekt für mehramsee "alternativlos"

Die Initiative mehramsee sieht sich durch Ergebnisse der Vorstudie zu einer Bahn-Unterflurlösung in Bregenz bestätigt.

Am Montag wurde die Vorstudie für die Verlegung der Eisenbahntrassen im Großraum Bregenz unter die Erde präsentiert. Das 1,5-Mrd-Projekt sei "machbar", so das Resümee. Auftraggeber war die Stadt Bregenz.

Die Initiative "mehramsee" fordert schon seit mehreren Jahren diese sogenannte Unterflurlösung. Vorstandsvorsitzender Pius Schlachter sieht nach Vorliegen der neuen Studien einen sofortigen Projektstart als "alternativlos“ an.

Mit der Vorstudie liegen auch erstmals Zahlen zur Wertschöpfung vor. Demnach würde rund ein Drittel der Gesamtkosten wieder in die Haushaltsbudgets von Bund, Land und Kommunen zurückfließen, argumentiert Schlachter.

"Endlich ins Tun kommen"

Die Landeshauptstadt sei hier in Vorlage getreten, betont Pius Schlachter, „für ein Projekt, das Bregenz selbstredend betrifft, aber darüber hinaus ebenso für die umliegenden Gemeinden und letztlich ganz Vorarlberg zukunftsweisend ist.“ Denn der Ausbau der Bahn sei ein volkswirtschaftliches Anliegen des Landes mit direkten Auswirkungen auf den gesamten Standor, so der mehramsee-Vorsitzende. „Jetzt müssen die Verantwortlichen endlich ins Tun kommen – und dazu an einem Strang ziehen.“