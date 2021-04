Regenbogenfahne bleibt als Mahnmal hängen

Die Regenbogenflagge bei der Kirche St. Gebhards in Bregenz wurde angezündet. Die Tat macht viele Menschen wütend und traurig zugleich.

Im ganzen Ländle wehen Regenbogenfahnen als Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community. Immer wieder werden diese Fahnen beschädigt oder gestohlen - so auch in der Pfarre St. Gebhard in Bregenz. Man wolle den Tätern keine Plattform bieten, so Wolfgang Harrich vom Pfarrteam St. Gebhard gegenüber VOL.AT. Die Tat mache nicht nur wütend, sondern auch traurig. Diese Eskalationen rund um die Regenbogenfahne seien kritisch zu sehen. Diese Intoleranz lasse sich nicht auf die LGBTQIA+-Community beschränken. Sie sei auch ein Zeichen das sage: "Wenn du nicht so bist, wie ich das verlange und wie mir das gefällt, dann hast du damit zu rechnen, dass du Konsequenzen erfährst", zeigt sich Harrich besorgt.