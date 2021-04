Vorarlberger Wirt hisst Regenbogenfahne: "Unser Gasthaus ist für alle da"

Immer mehr Regenbogenfahnen wehen im Ländle. Auch Wirt Gerold Neßler hat vor seinem Lokal das Zeichen der Solidarität aufgehängt.

An immer mehr Orten in Vorarlberg wehen Regenbogenfahnen: Vor Kirchen und in Städten und Gemeinde, aber auch bei zahlreichen Privatpersonen. Sie sind Zeichen der Solidarität mit der LGBTQIA+-Community. Auch das Gasthaus "Sonne" in Müselbach zeigt nun Flagge. Am Osterwochende wurd die Regenbogenfahne vor dem Lokal gehisst. Gerade jetzt, nachdem die Regenbogenfahnen in Hard und in Feldkirch angezündet wurden und andere Fahnen im Land entwendet wurden, setzt Wirt Gerold Neßler damit ein Zeichen - gegen Hass und für mehr Toleranz in Vorarlberg.